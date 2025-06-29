💬 Психолог посоветовал общаться с чат-ботами не больше 30 минут в день

Искусственный интеллект активно проникает в повседневную жизнь, оказывая значительное воздействие на психологическое состояние человека.

Нейросети, включая чат-ботов, становятся инструментами, способными как поддерживать, так и вредить ментальному здоровью.

Клинический психолог и семейный психотерапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Марина Щеглова подчеркнула важность осведомленности о возможных рисках их применения и рассказала о влиянии таких систем на психику взрослых людей и детей. Об этом сообщает пресс-релиз, он есть у «Клерка».

Исследования подтверждают, что общение с виртуальными собеседниками может вызывать зависимость, особенно при наличии трудностей в установлении доверительных связей в реальном мире.

Люди с низкой самооценкой и повышенной тревожностью часто не способны прервать диалог с чат-ботами из-за дофаминового подкрепления, создаваемого эмпатичными откликами нейросетей.

Умеренное взаимодействие с ИИ помогает временно снизить стресс и чувство изоляции, однако длительные контакты с виртуальным собеседником усиливают беспокойство и внутреннюю пустоту. Снижение активности в офлайн-общении лишь подстегивает желание возвращаться к цифровым беседам, что сравнимо с аддиктивным потенциалом видеоигр или интернет-платформ.

Психологическая польза ИИ заключается:

в снятии когнитивной нагрузки;

освобождении от рутинных обязанностей;

ускорении творческих процессов.

Но постоянное использование таких сервисов приводит:

к ухудшению памяти;

ослаблению аналитических навыков;

формированию ощущения беспомощности без поддержки машинного разума.

Отсутствие доступа к таким инструментам вызывает беспокойство, снижая мотивацию к самостоятельной деятельности.

В случае с чат-ботами их кратковременное применение облегчает депрессивные состояния, но продолжительное использование только усиливает одиночество.

Понять, что общение с чат-ботом наносит вред можно по нескольким признакам – ухудшению настроения при невозможности общения с ботом, чрезмерной продолжительности таких сессий, преобладанию такого времяпрепровождения перед живым общением, игнорированию проблем в семье или на работе.

Безопасное время взаимодействия с цифровыми помощниками не должно превышать 30 минут ежедневно, иначе через месяц возникает риск появления перечисленных проявлений.

Для детей младшего возраста использование подобных технологий, особенно чат-ботов для общения, нежелательно, поскольку мешает развитию коммуникативных навыков и критического мышления. Подросткам тоже важно чувствовать рядом поддержку близких: недостаток саморегуляции делает их уязвимыми перед эмоциональной привязанностью к виртуальным собеседникам.