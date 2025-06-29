Осенью 2025 года Wildberries откроет свой университет

Компания РВБ (Wildberries & Russ) в начале осени открывает набор в собственный Университет RWB для всех желающих предпринимателей. Об этом в рамках ПМЭФ рассказала основатель маркетплейса, глава РВБ Татьяна Ким.

«Задача Университета RWB — обеспечить качественное и доступное развитие компетенций предпринимателей. В ноябре мы запустим флагманскую программу Университета RWB – Мастер интеллектуального предпринимательства. В начале осени открывается набор на обучение по ключевым направлениям, в которых, в первую очередь, нуждаются маркетплейсы и предприниматели, работающие с ними: менеджер цифровой платформы, продакт-менеджер. Фокус в программе обучения университета будет на интеллектуальном предпринимательстве — управлении бизнесом с использованием ИИ и высоком уровне адаптивности к изменениям. Образовательные программы университета нацелены на трансформацию и масштабирование бизнеса», — сообщила Татьяна Ким.

Программы для предпринимателей — это первый этап запуска Университета RWB. К осени 2026 года команда университета пройдет набор на совместные программы магистратуры с вузами-партнерами для студентов. Обучать обещают самым востребованным знаниям и навыкам в интеллектуальном предпринимательстве и электронной коммерции.

По словам Ким, отличительная особенность университета — высокая ориентированность занятий на практику, использование интерактивных технологий, сильная экспертиза РВБ в области развития бизнеса в электронной коммерции.

Обучение в Университете RWB строится на основе взаимодействия ведущих экспертов российских вузов, российского бизнеса и маркетплейса.

Занятия будут проходить в разных форматах: от буткэмпов — интенсивных практикумов до магистерских программ с вузами-партнерами и программ системного уровня.