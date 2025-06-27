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Государственные пенсии

На пенсии жителям новых регионов России направят более 3,3 млрд рублей

Подписано распоряжение кабмина. Всего с начала 2025 года на такие пенсии выделено более 16 млрд рублей.

Более 3,3 млрд рублей Правительство дополнительно направляет на пенсионное обеспечение россиян в новых регионах. Соответствующее распоряжение от 26 июня 2025 года № 1676-р опубликовано на сайте кабмина.

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Они предназначены для выплаты пенсий в III квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству. 

В I и II кварталах 2025 на пенсионные выплаты было направлено более 12 млрд рублей. Таким образом, теперь общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели, составит более 16 млрд рублей, уточняет Правительство.

Автор

Михаил Жуховицкий
НДС

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные

Бумажный НДС отжил свой век. Если кто надеется как-то проскочить — зря. Не важно, насколько красивой будет компания, у которой вы купите его. Все это — просто возможность заработать на вас в моменте 2-5%. А потом вы будете платить повторно.

Как ФНС работает с покупателями бумажного НДС. На примере 30-й налоговой СПБ, курирующей выездные
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Комментарии

3
  • Старый ворчун

    Что нам ПФР 25+ лет рассказывает? "Хотите пенсию - платите взносы, иначе пенсию не получите и не жалуйтесь" - разве не так?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а по факту что просисходит?

      стаж 25 лет, всё в белую, до копейки, и зарплата ... скажем так... не самая маленькая.... Казалось бы....

      А пенсия - по заработанному меньше минималки, но поскольку меньше платить нельзя получишь минималку!

      Наравне с алкоголиками, которые никогда не работали!

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      Так чего там ПФР рассказывает, говорите?

    • Старый ворчун

      @Arhimed0, а по факту что просисходит?

      Нуу... оказывается, что для пенсии платить взносы совсем и не обязательно...

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