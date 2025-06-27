На пенсии жителям новых регионов России направят более 3,3 млрд рублей

Подписано распоряжение кабмина. Всего с начала 2025 года на такие пенсии выделено более 16 млрд рублей.

Более 3,3 млрд рублей Правительство дополнительно направляет на пенсионное обеспечение россиян в новых регионах. Соответствующее распоряжение от 26 июня 2025 года № 1676-р опубликовано на сайте кабмина.

Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Они предназначены для выплаты пенсий в III квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству.

В I и II кварталах 2025 на пенсионные выплаты было направлено более 12 млрд рублей. Таким образом, теперь общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели, составит более 16 млрд рублей, уточняет Правительство.