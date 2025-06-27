На пенсии жителям новых регионов России направят более 3,3 млрд рублей
Более 3,3 млрд рублей Правительство дополнительно направляет на пенсионное обеспечение россиян в новых регионах. Соответствующее распоряжение от 26 июня 2025 года № 1676-р опубликовано на сайте кабмина.
Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Они предназначены для выплаты пенсий в III квартале 2025 года, назначенных по региональному законодательству.
В I и II кварталах 2025 на пенсионные выплаты было направлено более 12 млрд рублей. Таким образом, теперь общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели, составит более 16 млрд рублей, уточняет Правительство.
Комментарии3
Что нам ПФР 25+ лет рассказывает? "Хотите пенсию - платите взносы, иначе пенсию не получите и не жалуйтесь" - разве не так?
а по факту что просисходит?
стаж 25 лет, всё в белую, до копейки, и зарплата ... скажем так... не самая маленькая.... Казалось бы....
А пенсия - по заработанному меньше минималки, но поскольку меньше платить нельзя получишь минималку!
Наравне с алкоголиками, которые никогда не работали!
-----------------------------------------------------------------
Так чего там ПФР рассказывает, говорите?
Нуу... оказывается, что для пенсии платить взносы совсем и не обязательно...