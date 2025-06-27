В России нет рецессии, а есть плановое охлаждение экономики – Силуанов

У РФ один из лучших показателей по долгу ВВП и самый низкий дефицит бюджета в 2025 году.

Министр финансов Антон Силуанов считает, что в России нет рецессии, но есть плановое охлаждение экономики.

«У нас нет рецессии, смею вас заверить. У нас есть плановое охлаждение экономики», — заявил министр финансов.

Рост ВВП в первом квартале составил 1,5%, в апреле — 1,9%, поэтому речь о рецессии не идет. При этом инфляция сократилась и за последний месяц в годовом выражении составила 4–5%, пояснил Силуанов.

Он добавил, что у страны один из лучших показателей по «двадцатке» по долгу ВВП – 15%. Самый низкий дефицит бюджета – 1,7% ВВП в прошлом году.

При этом реальные доходы населения выросли более чем на 7% в 2024 году, отметил глава Минфина в интервью RT.

Ранее мы писали, что Центробанк наблюдает замедление роста экономики, а не рецессию.