Налоговая база для взносов 1% зависит от налогового режима ИП: что включать в годовой доход для расчета

До 1 июля 2025 года индивидуальным предпринимателям с доходом за 2024 год свыше 300 тысяч рублей нужно уплатить дополнительные взносы на обязательное пенсионное страхование: 1% от суммы превышения.

Взносы на ОПС в общем случае считают по формуле: 1% x (доход за год – 300 000 руб.).

Максимальный размер дополнительных взносов за 2024 год — 277 571 руб.

УФНС обращает внимание, что налоговая база для расчета 1% зависит от налогового режима ИП. Он определяет, что включать в годовой доход для расчета взносов.

Налоговый режим ИП Формула расчета взносов 1% Пояснение налоговиков ИП на ОСНО 1% x (годовой доход – профессиональные налоговые вычеты (кроме взносов) – 300 000 руб.) Налоговой базой для исчисления взносов ОПС при общем режиме является сумма, с которой предприниматель уплачивает НДФЛ, увеличенная на фиксированные взносы (так как они не идут в расходы). Также см. нашу новость про письмо ФНС. ИП на УСН «доходы» 1% x (годовой доход – 300 000 руб.) Если ИП работает через маркетплейсы, в доход включается вознаграждение, которое удерживает площадка за свои услуги. ИП на УСН «доходы минус расходы» 1% x (доходы – расходы – 300 000 руб.) Убытки прошлых лет не могут быть включены в расходы. ИП на ПСН 1% x (потенциальный доход – 300 000 руб.) Применяется не фактически полученный, а потенциально возможный доход от деятельности, на которую выдан патент. Эта сумма указана в самом патенте. Когда их несколько, потенциальные доходы складывают.

Для ИП на патенте есть еще два важных нюанса: