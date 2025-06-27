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Страховые взносы

Налоговая база для взносов 1% зависит от налогового режима ИП: что включать в годовой доход для расчета

До 1 июля 2025 года индивидуальным предпринимателям с доходом за 2024 год свыше 300 тысяч рублей нужно уплатить дополнительные взносы на обязательное пенсионное страхование: 1% от суммы превышения.

Взносы на ОПС в общем случае считают по формуле: 1% x (доход за год – 300 000 руб.).

Максимальный размер дополнительных взносов за 2024 год — 277 571 руб.

УФНС обращает внимание, что налоговая база для расчета 1% зависит от налогового режима ИП. Он определяет, что включать в годовой доход для расчета взносов.

Налоговый режим ИП

Формула расчета взносов 1%

Пояснение налоговиков

ИП на ОСНО

1% x (годовой доход – профессиональные налоговые вычеты (кроме взносов) – 300 000 руб.)

Налоговой базой для исчисления взносов ОПС при общем режиме является сумма, с которой предприниматель уплачивает НДФЛ, увеличенная на фиксированные взносы (так как они не идут в расходы).

Также см. нашу новость про письмо ФНС.

ИП на УСН «доходы»

1% x (годовой доход – 300 000 руб.)

Если ИП работает через маркетплейсы, в доход включается вознаграждение, которое удерживает площадка за свои услуги.

ИП на УСН «доходы минус расходы»

1% x (доходы – расходы – 300 000 руб.)

Убытки прошлых лет не могут быть включены в расходы.

ИП на ПСН

1% x (потенциальный доход – 300 000 руб.)

Применяется не фактически полученный, а потенциально возможный доход от деятельности, на которую выдан патент. Эта сумма указана в самом патенте. Когда их несколько, потенциальные доходы складывают.

Для ИП на патенте есть еще два важных нюанса:

  • если патент выдан на срок менее года, формула расчета будет: 1% x (потенциальный доход / 366 дней в 2024 году х количество дней, на которые выдан патент – 300 000 руб.).

  • при совмещении ПСН и УСН налоговой базой для взносов является совокупный доход, полученный и по упрощенке, и патенту.

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Автор

Ольга Ульянова
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