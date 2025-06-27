Налоговая база для взносов 1% зависит от налогового режима ИП: что включать в годовой доход для расчета
Взносы на ОПС в общем случае считают по формуле: 1% x (доход за год – 300 000 руб.).
Максимальный размер дополнительных взносов за 2024 год — 277 571 руб.
УФНС обращает внимание, что налоговая база для расчета 1% зависит от налогового режима ИП. Он определяет, что включать в годовой доход для расчета взносов.
Налоговый режим ИП
Формула расчета взносов 1%
Пояснение налоговиков
ИП на ОСНО
1% x (годовой доход – профессиональные налоговые вычеты (кроме взносов) – 300 000 руб.)
Налоговой базой для исчисления взносов ОПС при общем режиме является сумма, с которой предприниматель уплачивает НДФЛ, увеличенная на фиксированные взносы (так как они не идут в расходы).
Также см. нашу новость про письмо ФНС.
ИП на УСН «доходы»
1% x (годовой доход – 300 000 руб.)
Если ИП работает через маркетплейсы, в доход включается вознаграждение, которое удерживает площадка за свои услуги.
ИП на УСН «доходы минус расходы»
1% x (доходы – расходы – 300 000 руб.)
Убытки прошлых лет не могут быть включены в расходы.
ИП на ПСН
1% x (потенциальный доход – 300 000 руб.)
Применяется не фактически полученный, а потенциально возможный доход от деятельности, на которую выдан патент. Эта сумма указана в самом патенте. Когда их несколько, потенциальные доходы складывают.
Для ИП на патенте есть еще два важных нюанса:
если патент выдан на срок менее года, формула расчета будет: 1% x (потенциальный доход / 366 дней в 2024 году х количество дней, на которые выдан патент – 300 000 руб.).
при совмещении ПСН и УСН налоговой базой для взносов является совокупный доход, полученный и по упрощенке, и патенту.
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