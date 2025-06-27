ИП на ОСНО могут вычитать страховые взносы за работников из дохода, облагаемого 1% взносами — ФНС

Для расчета 1% взносов на ОПС можно учитывать взносы ИП за сотрудников.

При определении суммы доходов в целях 1%-х взносов на ОПС (с доходов сверх 300 000 рублей) ИП на ОСНО вправе включать в состав профвычетов суммы страховых взносов, уплаченные за наемных работников. Такое разъяснение дает ФНС в письме от 23.06.2025 № БС-4-11/6039@.

ИП на ОСНО в целях уплаты 1%-х взносов уменьшают предпринимательский доход на профессиональные налоговые вычеты, указанные в ст. 221 НК, кроме взносов на ОПС и ОМС. Эта норма применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2024 года.

При этом в НК не конкретизировано, о каких взносах идет речь: только о взносах ИП за себя или также о взносах за работников.

Теперь ФНС уточнила, что базу для расчета 1% страховых взносов можно уменьшать на сумму взносов за работников.

Отмечено, что эта позиция согласовала с Минфином и доведена до территориальных налоговых органов.

Ранее ИП задавали вопросы налоговикам по расчету взносов 1%, но ФНС не могла дать ответ. Об этом мы рассказывали тут.

Напомним, что заплатить переменную часть страховых взносов за 2024 год нужно до 1 июля 2025 года.

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