❎ Запретят переводить деньги на чужой ЕНС, на котором нет налоговых долгов

Рассчитываться с контрагентами, перечисляя деньги на их ЕНС, не получится.

Вводят ограничения на зачет своего сальдо ЕНС в счет уплаты налогов третьих лиц. Также не получится уплатить чужие налоги авансом.

Поправки в НК, которые разработал Минфин, запрещают делать зачет в счет уплаты налогов иного лица, если у этого лица на ЕНС нет обязанности по уплате налогов.

То есть формировать чужое положительное сальдо за свой счет не получится.

Более того, ваша неудачная попытка зачета не останется без последствий для вас. Зачет в такой ситуации налоговики не проведут, деньги останутся на вашем ЕНС. Но эту сумму вернуть себе на расчетный счет не получится. Возврат этих денег станет невозможен.

Кроме того, если вы перечислите деньги на другую компанию, а у нее нет и не предвидится никаких налоговых долгов, эти деньги ФНС вернет вам обратно.

Еще одно ужесточение по такому зачету — ИП смогут подать заявление на зачет только электронно с КЭП.

Таким образом, зачесть свои деньги на свои налоги ИП может через личный кабинет с НЭП, а зачесть свои деньги на чужие налоги — только с КЭП.

Что еще меняется в ЕНС, читайте в нашей статье.

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