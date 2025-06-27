Что изменится в ЕНС: обзор поправок в НК 2025/2026
Что случилось
На федеральном портале опубликован проект поправок в НК, подготовленный Минфином.
В этом материале разберем, что изменится в ЕНС.
Имущественные налоги физлиц
Если деньги с ЕНС были зачтены в счет предстоящей обязанности по уплате налога, но потом наступает срок уплаты другого налога, а денег на ЕНС не хватает, то зачтенные деньги (резерв) возвращаются на ЕНС в виде ЕНП.
Эту норму хотят уточнить. Вводят исключение. Это правило (о возврате резерва на ЕНС) не будет работать для денег, зачтенных при формировании налогового уведомления (на имущественные налоги физлиц).
Если на момент формирования налогового уведомления на уплату имущественных налогов (это обычно происходит примерно в сентябре) у вас на ЕНС есть деньги, то ФНС их автоматически зачитывает в счет имущественных налогов, хотя срок их уплаты — 1 декабря.
Но если до 01.12 у вас будет долг по другим налогам, то эти деньги сейчас возвращают назад на ЕНС (они признаются ЕНП).
Теперь такого возврата не будет. Списанные в сентябре деньги на имущественные налоги больше не вернутся на ваш ЕНС в виде ЕНП, даже если не будет хватать денег на уплату других налогов с более ранним сроком уплаты.
Новая норма касается только физлиц — неИП.
Возврат на ЕНП страховых взносов и НДФЛ
Единым налоговым платежом будут признавать НДФЛ и страховые взносы, которые были указаны в предварительном уведомлении, если потом в итоге по 6-НДФЛ и РСВ налоги оказались меньше, чем было заявлено.
Лишние деньги, зачтенные в счет НДФЛ и взносов, в таком случае будут возвращены на ЕНС в виде ЕНП.
Про предварительное уведомление, которое можно сдать один раз сразу за весь год, мы рассказывали тут.
Имущественные налоги бизнеса
Сейчас начисление имущественных налогов по уведомлению учитывается на ЕНС до дня формирования сообщения (его налоговики рассылают компаниям). Эту норму отменяют, ведь теперь уведомлений по ЕНП на имущественные налоги вообще не будет. Об этом мы писали тут.
Одновременно уточняют, что по сообщениям будут начисляться не только налоги, но и авансовые платежи по ним.
То есть налоговики будут формировать свои сообщения на имущественные налоги не раз в год, как сейчас, а раз в квартал.
Налоговая обязанность
Добавят новые основания формирования налоговой обязанности по на ЕНС. На основе:
решений налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки по уплате налогов – по истечении одного месяца после принятия соответствующего решения;
решений налогового органа об отмене (полностью или частично) решений о предоставлении налогового вычета – по истечении 30 календарных дней со дня получения указанного решения налогоплательщиком.
По каким основаниям и в какие сроки сейчас учитывают начисления на ЕНС, смотрите в нашей таблице.
Госпошлина
Уточняют срок уплаты госпошлины (учета задолженности по ней на ЕНС) по исполнительному листу.
Сейчас обязанность на ЕНС признается датой выдачи судом исполнительного листа.
Если судебный акт подлежит немедленному исполнению или установлена отсрочка или рассрочка его исполнения по Федеральному закону, то обязанность будет формироваться в срок, в который подлежит исполнению судебный акт.
Для бюджетных организаций обязанность по госпошлине на ЕНС будет формироваться в 3-месячный срок со дня вступления в законную силу решения суда.
Зачет на чужой ЕНС
Сейчас можно зачесть свое сальдо ЕНС в счет уплаты налогов третьих лиц, то есть перевести на чужой ЕНС.
У этой нормы будет ограничение.
Запретят переводить деньги на чужой ЕНС, если у этого третьего лица отсутствует обязанность по уплате налога.
Другими словами, пополнять чужой ЕНС с положительным сальдо запретят. Можно будет переводить деньги на ЕНС контрагентов, если у них есть долг по налогам.
Заявление о зачете
Сейчас ИП могут подать заявление о зачете (КНД 1150057) через личный кабинет без квалифицированной электронной подписи (КЭП). Можно подписать это заявление неквалифицированной подписью (НЭП).
Для заявлений о зачете в счет уплаты налогов третьих лиц эта норма применяться не будет. Такое заявление можно будет подписать только КЭП.
Таким образом, ужесточают порядок перевода денег со своего ЕНС на чужой ЕНС.
Зачет НДФЛ и взносов
Так как вводят так называемые предварительные уведомления по ЕНП на НДФЛ и страховые взносы, то для них прописали сроки зачета.
Напомним, для обычных уведомлений на НДФЛ и страховые взносы зачет идет на следующий день.
По новым предварительным уведомлениям зачет будет идти в такие сроки:
НДФЛ – на второй день после окончания периода;
страховые взносы – до 3 числа месяца, следующего за окончанием периода.
Если одновременно поступит как предварительное, так и обычное уведомление, то за основу возьмут обычное и зачет по нему будет на следующий день.
Таблицу с новыми сроками зачет по новым уведомлениям смотрите тут.
Ущерб по УК
Добавят новую норму, по которой деньги в счет возмещения ущерба, причиненного бюджету в результате преступлений по налоговым статьям УК РФ, зачету и возврату не подлежат.
ГОЗ
Если деньги поступили на ЕНС со спецсчета от компании-исполнителя по ГОЗ, то вернуть их можно будет только на этот же спецсчет.
Платежи на чужой ЕНС
Если вы перечисляете на чужой ЕНС деньги, но ни на момент платежа, ни после этой даты никакой обязанности по уплате налогов у этого лица нет, то ваши деньги вам вернут назад.
Несостоявшийся зачет на чужой ЕНС
Если вы подали заявление о зачете со своего ЕНС на чужой ЕНС, но у этого лица никакой обязанности по уплате налога нет, то как и было сказано выше, такой зачет не проведут. Ваши деньги вернут вам обратно на ЕНС.
Но будет еще один нюанс – эти деньги вернуть себе на счет не получится.
Таким образом, неудачная попытка передать свои деньги на ЕНС контрагента путем зачета закончится тем, что эти деньги осядут на вашем ЕНС и их можно будет использовать только на уплату своих налогов, вернуть их на счет нельзя.
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