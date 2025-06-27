Что изменится в ЕНС: обзор поправок в НК 2025/2026

Что случилось

На федеральном портале опубликован проект поправок в НК, подготовленный Минфином.

В этом материале разберем, что изменится в ЕНС.

Имущественные налоги физлиц

Если деньги с ЕНС были зачтены в счет предстоящей обязанности по уплате налога, но потом наступает срок уплаты другого налога, а денег на ЕНС не хватает, то зачтенные деньги (резерв) возвращаются на ЕНС в виде ЕНП.

Эту норму хотят уточнить. Вводят исключение. Это правило (о возврате резерва на ЕНС) не будет работать для денег, зачтенных при формировании налогового уведомления (на имущественные налоги физлиц).

Если на момент формирования налогового уведомления на уплату имущественных налогов (это обычно происходит примерно в сентябре) у вас на ЕНС есть деньги, то ФНС их автоматически зачитывает в счет имущественных налогов, хотя срок их уплаты — 1 декабря.

Но если до 01.12 у вас будет долг по другим налогам, то эти деньги сейчас возвращают назад на ЕНС (они признаются ЕНП).

Теперь такого возврата не будет. Списанные в сентябре деньги на имущественные налоги больше не вернутся на ваш ЕНС в виде ЕНП, даже если не будет хватать денег на уплату других налогов с более ранним сроком уплаты.