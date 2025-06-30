🍞 Депутаты предлагают снизить НДС на продукты питания

Высокий НДС приводит к росту цен. Сокращение налога с 10% до 5% должно их снизить.

30 июня 2025 года депутаты от «СРЗП» внесут в Госдуму законопроект о снижении НДС на продукты питания с 10% до 5%.

«Настоящим законопроектом предлагается снизить ставку налогообложения продовольственных товаров с 10 до 5%», — указано в пояснительной записке к проекту.

НДС предлагают снизить в том числе на мясо, молоко, яйца, крупы, хлебобулочные изделия, продукты детского питания, овощи, фрукты и ягоды, морепродукты и другие продукты питания.

Автор инициативы депутат Сергей Миронов считает, что в последние годы в России происходит «нездоровый рост цен». Так, в 2024 году инфляция составила менее 10%. Но цены на продукты «живут своей собственной жизнью», уверен Миронов.

Он пояснил, НДС – это косвенный налог, включенный в розничную стоимость товара, и в первую очередь его оплачивают конечные потребители.

Соответственно, высокий налог приводит к росту цен, а его сокращение – к их снижению. Уменьшение налога с 10% до 5% по основному перечню продовольственных товаров позволит добиться сокращения цен на продукты питания, сказал депутат.