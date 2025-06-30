На 1 тысячу человек приходится почти 90 самозанятых

Зарегистрированных самозанятых уже больше 13 млн человек, из них активно работают и получают доходы 63,6%.

В первом квартале 2025 года число зарегистрированных самозанятых превысило 13 млн человек, из них свыше 12 млн — физлица, а 646 тыс. — ИП.

За последние 12 месяцев какой-либо доход, облагаемый налогом на профессиональный доход, получили 8,3 млн самозанятых или 63,6% от общего числа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Опоры России».

Доля самозанятых сейчас составляет 89,1 на 1 тыс. человек. Больше всего этот показатель в Москве — 150,7 на 1 тыс., в Санкт-Петербурге — 150,4, а также в Краснодарском крае — 110,8 и в Новосибирской области — 105,7. Наименьшее число самозанятых на 1 тыс. местных жителей в Чукотском автономном округе — 34,4, в Ингушетии — 42,8 и в Мордовии — 44,7.

В 2024 году самозанятые уплатили свыше 94 млрд рублей налога, в среднем каждый перевел в бюджет 11,5 тыс. рублей. В Москве этот показатель составил 20,9 тыс., в Санкт-Петербурге — 17,1 тыс., в Чукотском автономно округе — 16,1 тыс., а в Московской области — 15,2 тыс.

Меньше всего налогов уплатили самозанятые в Чечне — в среднем 1,9 тыс. рублей, в Дагестане — 2,1 тыс., в Кабардино-Балкарии — 2,7 тыс.