Прогноз: рост рекламного рынка может замедлиться до 20%

Агентство Okkam считает, что по итогам 2025 года темпы роста рекламного рынка составят около 18-20%, причем без учета рекламы в e-commerce и ретейл-медиа показатель упадет до 5%.

В Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) подсчитали, что в 2024 году рекламный рынок вырос на 24%, а в 2023 — на 30%. Об этом пишет «Коммерсант».

«Главным драйвером роста выступает digital-сегмент. Телевидение и OOH-носители, по нашим расчетам, сохранят сопоставимые темпы прироста. Однако наружная реклама продемонстрирует более сдержанный рост», — сказал директор по аудиту и аналитике АДВ Камиль Хаджиахметов.

Также в АКАР рассказали, что прогноз в 20% по итогам 2025 года правдоподобен из-за инфляции и общего замедления экономики.

В компании SA Media ожидают замедления в традиционных медиа до 15–17%, но реклама в мессенджерах и ретейл обеспечит рост около 40%.