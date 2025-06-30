Для мигрантов хотят ввести семь новых госпошлин

Иностранцев могут обязать платить за постановку на учет по месту пребывания, за продление сроков разрешения на работу, за выдачу дубликатов документов и внесение изменений в них.

Минфин подготовил законопроект, по которому иностранцы будут платить семь новых госпошлин.

С осень 2025 года мигрантов могут обязать платить 500 рублей за постановку на учет по месту пребывания, пока что эта услуга бесплатная как для россиян, так и для иностранцев. За продление сроков временного пребывания в стране будут брать 1 тыс. рублей, а за разрешение на работу — 4,2 тыс. Об этом пишут «Известия».

За выдачу дубликатов и внесение изменений в документы мигрантам будет нужно уплатить 2,1 тыс. рублей. Выдача и переоформление патента будет стоить 4,2 тыс. Сейчас иностранцы могут работать в РФ по разрешению на работу (если приехали по визе) или по патенту (для тех, кто въехал по безвизу). Если за разрешение на работу уже есть госпошлина, то за оформление патента ее пока что нет, но это собираются изменить.

Также власти хотят увеличить размер госпошлины за регистрацию иностранцев по месту жительства, вместо 420 рублей предлагают платить 1 тыс. По мнению авторов законопроекта, это позволит усилить контроль за миграционными потоками.

Минфин считает, что такие изменения принесут в бюджет дополнительные 17 млрд рублей.