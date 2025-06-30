ФНС: печатной формы УСН-декларации в личном кабинете ИП нет

Декларацию по упрощенке можно получить в ЛК в формате xml, а квитанцию скачать в карточке документа или в разделе «События».

Налоговики пояснили, как получить декларацию и квитанцию о сдаче УСН-декларации через личный кабинет ИП. Она понадобилась упрощенцу для подачи в банк.

«Декларацию пользователь может получить только в формате xml, но для этого ему необходимо распаковать транспортный контейнер. Печатной формы нет», — написали инспекторы в чате ФНС.

Выгрузить квитанцию о приеме можно в карточке документа в разделе «НБО». Также скачать квитанцию можно в документообороте в разделе «События», добавили налоговики.

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