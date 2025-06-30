ФНС планирует признать банкротом футбольный клуб «Химки»

Футбольный клуб «Химки» не получил лицензию для участия в РПЛ из-за финансовых проблем, долг организации перед бюджетом составляет 448 млн рублей.

Межрайонная ИФНС №13 по Московской области обратилась в арбитражный суд с целью признать банкротом АНО «Футбольный клуб «Химки». У организации долг перед бюджетом на 448 млн рублей.

Заявление поступило в суд 20 июня 2025 года, но его оставили без движения до 24 июля из-за того, что заявитель не представил доказательства наличия имущества должника. Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Решение о банкротстве футбольного клуба могут принять в упрощенном порядке, минуя начальную стадию наблюдения, пишут «РИА Новости».

18 июня 2025 года «Химки» заявили о приостановлении деятельности, а апреле компания вводила внешнее управление клубом из-за долгов. Кроме того, футбольный клуб не получил лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ), он не соответствовал финансовым критериям.