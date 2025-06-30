Минфин: расходы на майнинг в налоговом учете – только косвенные

Майнинг нужно учитывать отдельно от основной деятельности.

Минфин разъяснил, как учитывать в целях налога на прибыль расходы, связанные с майнингом цифровой валюты.

Если налогоплательщик помимо основной деятельности майнит цифровую валюту, то он должен вести раздельный учет, пишет ведомство в письме от 29.05.2025 № 03-03-06/1/52949.

При этом расходы на майнинг криптовалюты, независимо от их состава, признаются косвенными расходами: п. 5 ст. 282.3 НК. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию в отчетном (налоговом) периоде в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.

То есть расходы на майнинг крипты учитываются как косвенные расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с цифровой валютой, резюмирует Минфин. И каких-либо особенностей и нюансов не приводит.

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