Стало известно, кто вложил 960 млрд рублей по СЗПК

Компании, которые заключили соглашения о защите и поощрении капиталовложений, запустили 14 проектов и создали свыше 36 тысяч рабочих мест.

В 2024 году бизнес вложил около 960 млрд рублей по механизму соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), объем инвестиций вырос до 2,9 трлн рублей. Компании создали более 36 тыс. рабочих мест

«Всего проинвестировано 2,9 трлн рублей из 4,4 трлн. Это проекты из самых разных сфер: производство выпечки, комбинаты точного литья, теплицы и мясное производство, горно-обогатительные комбинаты, транспортные узлы», — сказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Бизнесмены уже запустили 14 проектов на сумму свыше 142 млрд рублей. Например, завод минеральных удобрений в Ленинградской области, деревообрабатывающее предприятие в Калуге, многофункциональный медицинский центр в Москве, первый этап тепличного комплекса в Кабардино-Балкарии.

В 2025 году по СЗПК начнут работать два новых проекта на сумму больше 60 млрд рублей. В Орловской области собираются построить больше 20 жилых домов, а в Ростовской области хотят построить комплекс по переработке зерна.

СЗПК гарантирует, что условия инвестпроектов не ухудшатся: для бизнеса зафиксируют уровень налогов, земельные, таможенные и градостроительные параметры. Кроме того, инвесторы могут возместить затраты на строительство инфраструктуры.

С 1 июля 2025 года компании, которые реализуют инвестпроект, смогут изменять состав объектов в СЗПК.