Минцифры оценит тарифы на услуги связи 5G и потенциальный спрос на них

Глава Правительства Михаил Мишустин отраслевой стратегической сессии дал поручения по вопросам качества услуг связи, эффективности мер поддержки операторов, развития инфраструктуры сетей, а также борьбы с телефонными мошенниками. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФАС сформируют перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества работы сетей рунета. Эти индикаторы включат в перечень целевых показателей развития отрасли связи.

Эффективность мер поддержки для производства и внедрения отечественной электронной продукции оценят Минпромторг, Минцифры, Минэкономразвития, Минфин и «ВЭБ.РФ».

Минцифры и ФАС вместе с операторами связи оценят уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц и потенциальный спрос различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.

Кроме того, Минцифры, МВД и Роскомнадзор вместе с Центробанком выработают единый системный подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи для оперативного принятия мер по защите клиентов от мошеннических действий. Также оценят возможность применения ИИ для блокировки мошеннических звонков и проработают вопрос формирования базы биометрических данных мошенников.