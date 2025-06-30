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Минцифры оценит тарифы на услуги связи 5G и потенциальный спрос на них

Премьер-министр дал поручения по итогам стратсессии по развитию отрасли связи.

Глава Правительства Михаил Мишустин отраслевой стратегической сессии дал поручения по вопросам качества услуг связи, эффективности мер поддержки операторов, развития инфраструктуры сетей, а также борьбы с телефонными мошенниками. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Минцифры, Минэкономразвития, Роскомнадзор и ФАС сформируют перечень показателей качества услуг связи для пользователей и показателей качества работы сетей рунета. Эти индикаторы включат в перечень целевых показателей развития отрасли связи.

Эффективность мер поддержки для производства и внедрения отечественной электронной продукции оценят Минпромторг, Минцифры, Минэкономразвития, Минфин и «ВЭБ.РФ».

Минцифры и ФАС вместе с операторами связи оценят уровень экономически обоснованных тарифов на услуги связи в сетях стандарта 5G/IMT-2020 при использовании диапазонов частот 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц и потенциальный спрос различных категорий потребителей при указанных тарифах на такие услуги связи.

Кроме того, Минцифры, МВД и Роскомнадзор вместе с Центробанком выработают единый системный подход к обязательному использованию банками информации от операторов связи для оперативного принятия мер по защите клиентов от мошеннических действий. Также оценят возможность применения ИИ для блокировки мошеннических звонков и проработают вопрос формирования базы биометрических данных мошенников.

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