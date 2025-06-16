Минимизируем расходы на бизнес-связь: как выбрать тарифы и грамотно настроить телефонию

Какие решения помогают бизнесу экономить

Относительно недавно единственным способом организации телефонной связи была аналоговая телефония. Сигнал передавался по проводам, которые подключались к АТС. Сейчас ситуация изменилась, и благодаря появлению новых технологий у бизнеса появилась возможность не только выбирать самые удобные и эффективные решения, но и экономить. Компании, которые хотят минимизировать затраты на телефонию, чаще всего делают выбор в пользу виртуальных (облачных) АТС.

Облачная телефония предназначена для совершения и приема звонков через интернет. В отличие от традиционной телефонии, виртуальным автоматическим телефонным станциям не нужны провода и дорогостоящее оборудование — они размещаются на серверах оператора, а бизнес платит только за тариф и необходимые опции.

У виртуальных АТС (ВАТС) много преимуществ: они быстро аподключаются, нет сложностей с управлением и обслуживанием, а при необходимости такое решение можно легко масштабировать. Работа с облачной АТС возможна из любой точки мира при наличии стабильного интернета.

При этом ВАТС ценят не только за удобство: облачная телефония — выгодное решение, которое способно снизить расходы бизнеса на телефонную связь. Сэкономить можно сразу по нескольким направлениям:

Запуск телефонии. Для запуска офисной АТС (это так называемая традиционная телефония) вам потребуются технические специалисты, которые будут заниматься организацией, настройкой и поддержкой системы.

Виртуальная АТС запускается в пару кликов, а ее настройка займет буквально несколько часов. Причем ни специальное оборудование, ни технические знания для этого не понадобятся, а, значит, вы сможете избежать расходов на запуск телефонии.

Техническое обслуживание. Офисная АТС, как мы уже говорили, предусматривает покупку оборудования и прокладку кабельной сети. Причем технический сотрудник должен регулярно проверять работоспособность системы.

С виртуальной АТС этих проблем нет: все оборудование находится на стороне поставщика услуг. Заниматься поддержкой и обновлением системы вам не придется.

Масштабируемость. Из-за изменения потребностей бизнеса АТС часто приходится масштабировать, и здесь сразу же становится очевидным еще одно преимущество виртуальной телефонии. Облачные АТС позволяют подключать неограниченное количество новых абонентов и легко вносить другие изменения. Серьезных расходов это не требует: компания или переходит на новый тариф, и дополнительно оплачивает услуги.

С офисными АТС все гораздо сложнее: при их масштабировании может потребоваться установка нового оборудования и расширение инфраструктуры.

Оптимизировать расходы удается и за счет более широкой функциональности ВАТС. Если в традиционной телефонии часто заложены только базовые функции, то у облачных решений множество дополнительных возможностей. Среди самых востребованных — определение сценариев звонков, голосовое меню, запись разговоров, интеграция с CRM-системами, статистика по звонкам и переадресация вызовов. Дополнительные функции повышают производительность сотрудников и эффективность работы бизнеса в целом.