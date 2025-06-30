Герман Греф: 2026 год не будет простым для бизнеса и банков

Чтобы не разочаровать инвесторов, Сбер планирует подготовиться к трудностям 2026 года уже сейчас. В новом году бизнес и банки будут зависеть от геополитической ситуации, ключевой ставки и показателя ВВП.

На годовом собрании акционеров глава Сбербанка Герман Греф заявил, что 2026 год будет «не самым простым» для предпринимателей и банков. Ситуация будет зависеть от ставок ЦБ, динамики роста ВВП и от геополитики.

«Вот поэтому нам надо за 2025 год набрать хорошую форму, чтобы и в 2026 году не разочаровать наших инвесторов. Пока сложно говорить о том, он будет сложнее или нет», — сказал Герман Греф.

Также он добавил, что несмотря на высокие ставки и резко упавший «спрос на деньги», Сбер собирается выполнить все свои планы в 2025 году.

В июле 2025 года у Сбера появится «Клуб акционеров» для держателей ценных бумаг банка. Это новый формат мероприятий, который позволит инвесторам участвовать в запуске новых продуктов и сервисов, получать аналитику от экспертов рынка и другие привилегии.