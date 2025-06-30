Для родителей детей-инвалидов предложили снизить число коэффициентов при назначении страховой пенсии

Сейчас матерям детей-инвалидов могут отказать в страховой пенсии из-за нехватки пенсионных коэффициентов. Чтобы этого не допустить, депутаты собираются уменьшить число баллов для назначения выплат.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому до 20-ти уменьшится число индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения родителям и опекунам инвалидов с детства страховой пенсии по старости. Пока что их количество должно быть не меньше 30.

«На сегодняшний день на практике уже имеются случаи, когда матерям, воспитывающим всю жизнь ребенка-инвалида, отказывают в назначении пенсии по причине нехватки пенсионных баллов, несмотря на достаточный страховой стаж», — сказано в пояснительной записке.

В Госдуме обратили внимание на то, что в 2025 году для получения 1 пенсионного балла нужно зарабатывать 22 990 рублей в месяц. Тогда как минимальный размер заработной платы ниже — он составляет 22 440 рублей. Если сотрудник получал МРОТ и отработал всего 15 лет, то он не сможет набрать нужные 30 коэффициентов для назначения страховой пенсии.

Родитель, который ухаживает за ребенком-инвалидом, может не работать какое-то время или устроиться на неполный рабочий день с минимальной оплатой труда. В таком случае он получит за год даже менее одного пенсионного балла.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.