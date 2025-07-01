🙊 «Союзмультфильм» подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу»

Под товарным знаком «Чебубу» хотят производить и продавать косметику, детские товары и музыкальные инструменты.

27 июня 2025 года «Союзмультфильм» подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу».

Под этим товарным знаком планируют производить и продавать в РФ косметику, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и другие товары.

«Регистрация бренда "Чебубу" по широкому перечню товарных категорий, скорее всего, говорит о стратегическом намерении "Союзмультфильма" заранее застолбить это название на перспективу», — считают эксперты.

Такой подход позволит монетизировать бренд в самых разных форматах — от игрушек и одежды до мультфильмов и цифровых продуктов.

Ранее певец Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка», а две российские компании подали заявки на регистрацию товарного знака «Labubu».