«Опора России» предложила подход к оценке производительности компаний

Чтобы понять насколько обоснованы расходы компаний на труд, «Опора России» предлагает высчитывать показатель производительности, где отразится эффективность каждого сотрудника.

Для оценки производительности компаний нужно учитывать фактически отработанное время, анализ потерь, брака и выработки на единицу продукции. Чтобы результаты были достоверными, стоит руководствоваться комплексным подходом.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников рассказал Коммерсанту, что полученные данные нужно свести в единый показатель индивидуальной производительности. В нем будет отражена эффективность работы каждого сотрудника.

Показатель производительности позволит бизнесу понять, насколько обоснованы затраты на труд. Все потери из-за неэффективности сотрудников предлагают переводить в финансовые значения в расчете на месяц и год.