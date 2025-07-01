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НДФЛ

На сайте ФНС можно рассчитать НДФЛ: запустили новый сервис

При расчете налога можно добавить несколько источников дохода, год и налоговое резидентство.

На сайте ФНС запустили новый интерактивный сервис «Калькулятор НДФЛ». Об этом сообщает региональное УФНС.

С помощью сервиса можно рассчитать налог с разных видов доходов физлица. Для этого выбирают год получения дохода и отвечают на вопрос о налоговом резидентстве.

Затем нужно указать вид дохода:

  • зарплата;

  • доходы от предпринимательской деятельности (минус расходы);

  • доходы по договору ГПХ;

  • доходы от сдачи имущества в аренду;

  • доходы от продажи недвижимости;

  • доходы от продажи транспорта;

  • доходы при получении в дар недвижимости;

  • проценты по вкладам в банках;

  • дивиденды;

  • доходы от операций с ценными бумагами.

Можно выбрать несколько видов источников дохода.

Потом указывают полученную сумму дохода в рублях в отчетном периоде и завершают расчет. Сервис рассчитает итоговую сумму НДФЛ к уплате.

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