На сайте ФНС можно рассчитать НДФЛ: запустили новый сервис
На сайте ФНС запустили новый интерактивный сервис «Калькулятор НДФЛ». Об этом сообщает региональное УФНС.
С помощью сервиса можно рассчитать налог с разных видов доходов физлица. Для этого выбирают год получения дохода и отвечают на вопрос о налоговом резидентстве.
Затем нужно указать вид дохода:
зарплата;
доходы от предпринимательской деятельности (минус расходы);
доходы по договору ГПХ;
доходы от сдачи имущества в аренду;
доходы от продажи недвижимости;
доходы от продажи транспорта;
доходы при получении в дар недвижимости;
проценты по вкладам в банках;
дивиденды;
доходы от операций с ценными бумагами.
Можно выбрать несколько видов источников дохода.
Потом указывают полученную сумму дохода в рублях в отчетном периоде и завершают расчет. Сервис рассчитает итоговую сумму НДФЛ к уплате.
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