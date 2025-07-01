ФНС: для УСН нет исключений по форме годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснения к ней нужны

Налоговики пояснили, что должно быть в составе годовой бухотчетности упрощенцев. Это правило, общее для всех.

Состав годовой бухгалтерской отчетности определен в п. 1 ст. 14 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», напоминают налоговики в чате ФНС.

Так, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных этим ФЗ, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

«Исключений в части отчетности по упрощенной форме нет», — уточнили инспекторы.

Таким образом: малому предприятию, работающему на УСН и сдающему упрощенный баланс, нужно сдавать в том числе пояснения к бухотчетности.

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