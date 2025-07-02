💧 ИП и частным специалистам начали капать пени за неуплату взносов 1% за 2024 год

Вчера, 1 июля 2025, был последний день срока уплаты 1% страховых взносов за 2024 год с дохода свыше 300 тыс. рублей без последствий. Теперь налоговая начислит пени.

ФНС напоминает, что страховые взносы в размере 1% от дохода, превысившего 300 тыс. рублей, за 2024 год, должны были сделать ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Фиксированный размер страховых взносов за 2025 год составляет 53 658 рублей. Эту сумму нужно заплатить до 29 декабря 2025 года.

Если ИП прекращает деятельность, заплатить взносы нужно в течение 15 календарных дней с даты его снятия с учета.

ИП, которые работают не с начала года или прекратили работу до его окончания, считают взносы пропорционально отработанным месяцам. За неполный месяц сумму взносов считают пропорционально количеству отработанных календарных дней до момента снятия с регистрации.

Платить взносы нужно независимо от того, велась ли деятельность и от размера полученных доходов.

Посчитать сумму можно через сервис ФНС «Калькулятор расчета страховых взносов».

Для ИП и физлиц ставка для расчета пеней в 2025 году не изменилась: она равна 1/300 ключевой ставки ЦБ за весь период просрочки по взносам.

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