📅 Минтруд определился с переносом выходных в 2026 году. Будет 12 дней отдыха подряд!

В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней, а на майские праздники сотрудники будут отдыхать 6 дней.

На портале проектов нормативных правовых актов появился документ Минтруда о переносе выходных дней в 2026 году.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, выходные дни, которые совпадают с нерабочими праздниками 3 и 4 января, перенесут на 9 января и 31 декабря 2026 года. Это значит, что в Новый год-2026 сотрудники будут отдыхать 12 дней, а майские праздники продлятся 6 дней.

Нерабочими и праздничными днями в 2026 году будут:

с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно;

с 21 по 23 февраля;

с 7 по 9 марта;

с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

с 12 по 14 июня;

4 ноября;

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.