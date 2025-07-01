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Трудовые отношения

📅 Минтруд определился с переносом выходных в 2026 году. Будет 12 дней отдыха подряд!

В 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней, а на майские праздники сотрудники будут отдыхать 6 дней.

На портале проектов нормативных правовых актов появился документ Минтруда о переносе выходных дней в 2026 году.

Согласно проекту постановления Правительства РФ, выходные дни, которые совпадают с нерабочими праздниками 3 и 4 января, перенесут на 9 января и 31 декабря 2026 года. Это значит, что в Новый год-2026 сотрудники будут отдыхать 12 дней, а майские праздники продлятся 6 дней.

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Нерабочими и праздничными днями в 2026 году будут:

  • с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно;

  • с 21 по 23 февраля;

  • с 7 по 9 марта;

  • с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;

  • с 12 по 14 июня;

  • 4 ноября;

  • с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.

Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.

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Комментарии

2
    • Коврижных Ольга

      ВТБ переводит на свои и сберовские карты даже в выходные.

      А я как всегда буду выходить на день или два в праздники:

      "Штирлиц, а вас я попрошу остаться"

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