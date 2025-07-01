📅 Минтруд определился с переносом выходных в 2026 году. Будет 12 дней отдыха подряд!
На портале проектов нормативных правовых актов появился документ Минтруда о переносе выходных дней в 2026 году.
Согласно проекту постановления Правительства РФ, выходные дни, которые совпадают с нерабочими праздниками 3 и 4 января, перенесут на 9 января и 31 декабря 2026 года. Это значит, что в Новый год-2026 сотрудники будут отдыхать 12 дней, а майские праздники продлятся 6 дней.
Нерабочими и праздничными днями в 2026 году будут:
с 31 декабря 2025 по 11 января 2026 включительно;
с 21 по 23 февраля;
с 7 по 9 марта;
с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая;
с 12 по 14 июня;
4 ноября;
с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027.
Производственный календарь на «Клерке» на 2025 год здесь, а на 2026 год тут.
Комментарии2
мать-перемать... А ЗП когда выплачивать, если она 10-го должна быть? И если 31.12. рабочие смены.
ВТБ переводит на свои и сберовские карты даже в выходные.
А я как всегда буду выходить на день или два в праздники:
"Штирлиц, а вас я попрошу остаться"