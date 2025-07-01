📞 Минцифры: с 1 июля 2025 иностранцам, не сдавшим биометрию, отключат мобильную связь
С начала 2025 года иностранные граждане могут заключить договор с оператором связи только если сдали данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Они могут оформить на себя не более 10 сим-карт, пишет Минцифры.
По уже заключенным договорам сдать биометрию нужно было до 1 июля. Тем, кто нарушил эти требования, операторы будут поэтапно отключать связь.
Зарегистрировались в ЕБС и оформили договоры связи по новым правилам уже более 2 млн иностранцев.
Что будет с теми, кто этого не сделал:
неактивные более 3 месяцев номера — отключат сразу;
по активным номерам абоненты будут отключаться поэтапно. Сначала заблокируют услуги международной и междугородней связи и снизят скорость интернета, а через 30 дней оказание услуг связи будет прекращено полностью. В это время пользователь может переоформить договор по новым правилам.
Чтобы переоформить договор иностранцам в России, нужно проверить число оформленных на них абонентских номеров и расторгнуть лишние договоры, обратиться в салон связи и подтвердить личность по биометрии из ЕБС по оставшимся номерам.
С 1 января 2025 года порядок покупки сим-карт иностранцами стал более строгим, напоминает Минцифры. Чтобы заключить договор связи, нужно получить СНИЛС, создать учетную запись на Госуслугах, зарегистрировать биометрию и сообщить IMEI телефона.
Начать дискуссию