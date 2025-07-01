Для россиян с невысокими доходами с 1 июля 2025 начнут открывать социальные счета и вклады

Открывать счета сначала будут в крупнейших банках. Для таких вкладов предусмотрены более выгодные условия.

С 1 июля 2025 системно значимые кредитные организации (СЗКО) начнут открывать социальные счета и вклады для клиентов с невысокими доходами, получающих соцподдержку от государства.

Для таких счетов и вкладов предусмотрены особые выгодные условия.

Разместить на социальном вкладе можно до 50 тыс. рублей. Процентная ставка по нему будет равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, за исключением вкладов по акциям. Социальный вклад можно будет в любое время пополнить (до 50 тыс. рублей) и снять с него деньги без уменьшения процентной ставки.

Размер ставки на остаток до 50 тыс. рублей по социальному банковскому счету будет не менее половины ключевой ставки ЦБ. На суммы сверх 50 тыс. рублей проценты будут начисляться в соответствии с договором. Получать проценты можно каждый месяц.

Обслуживание таких счетов, переводы и платежи по ним в пределах 20 тыс. рублей в месяц будут бесплатными.

Социальный банковский вклад можно открыть на один год. Если статус владельца-получателя социальной поддержки не изменится, договор продлят на такой же срок. Социальный счет или вклад у человека может быть только один. Договоры по таким продуктам будут заключать в электронной форме через Госуслуги.

С 1 июля закон от 22.07.2024 № 202-ФЗ начал действовать для системно значимых банков. Остальные банки подключатся к социальной программе с 1 января 2027 года.