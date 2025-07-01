⚡️ Итоги дня: тарифы на ЖКУ в некоторых регионах выросли почти на 40%, семейную ипотеку предлагают выдавать по месту регистрации, сегодня День налоговых инспекций

С 1 июля 2025 года цены на ЖКУ выросли почти на 40% в некоторых городах России. Например, в Москве и Петербурге цены проиндексируют на 15%, в Ижевске цены взлетят на 38%, а в Омске — на 39,6%.

Wildberries запретил клиентам вести себя агрессивно, материться и снимать на видео менеджеров ПВЗ.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге ввел плату за посещение зон курения. Один перекур будет стоить 500 рублей, в комнате может находиться одновременно не больше шесть человек.

Минфин хочет снять с Газпрома налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2. Предлагается расширить перечень случаев, подпадающих под определение «безнадежный долг». К ним может быть отнесена «задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранной организации, которые признаны в составе дохода».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку на приобретение и строительство жилья только на территории того региона, в котором зарегистрирован заемщик. В любом регионе РФ будет можно получить обычную ипотеку без льгот.

В Госдуме предложили сократить срок ожидания регистрации брака до 10 дней вместо нынешних 30. По мнению депутата Сарданы Авксентьевой, месячный срок не всегда удобен для граждан и создает избыточную бюрократическую нагрузку.

Прямые рейсы в Доминикану могут возобновить уже в этом зимнем сезоне. Авиасообщение было прервано в 2023 году из-за санкций в отношении авиаотрасли России.

Доля убыточных предприятий угольной отрасли РФ за пять месяцев выросла до 62%. Убытки составили 79,9 млрд рублей, причем без антикризисных мер они могли бы достичь 300-350 млрд.

1 июля — День образования налоговых инспекций РФ, хотя день работника налоговых органов отмечают 21 ноября. В 2025 году ФНС отметит свой 35-летний юбилей.

В России учредили День российской адвокатуры. Профессиональный праздник установлен 31 мая, в день принятия в 2002 году Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

«Яндекс» сделал бесплатными большинство функций нейросети «Алиса», раньше плата составляла 100 рублей в месяц. Это решение направлено на то, чтобы привлечь пользователей иностранных нейросетей, включая ChatGPT и DeepSeek, и тех, кто еще не знаком с подобными технологиями.

В Сеуле прошел парад в честь финального сезона сериала «Игра в кальмара». Актеры в зеленых спортивных костюмах разыгрывали сцены из сериала, а оркестр, одетый в форму розовых охранников, исполнял музыку из саундтрека.

В России стали доступны для заказа новые семейные микровэны Kia Ray. Оформить заказ на Kia Ray можно во Владивостоке, стоимость начинается от 2 074 000 рублей.