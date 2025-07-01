С 1 июля 2025 начал действовать специальный порядок уплаты НДС при продаже медных полуфабрикатов

Если продавца медных полуфабрикатов нет с перечне производителей кабелей, то покупатель должен исчислить и уплатить НДС.

Покупатель медных полуфабрикатов будет выступать в качестве налогового агента и платить НДС в бюджет. Такие изменения появились в п. 8 ст. 161 НК, они вступили в силу с 1 июля 2025 года.

«Если покупатель не включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции, то обязанности налогового агента у него не возникают. В этом случае НДС исчисляется в общем порядке, то есть продавцом медных полуфабрикатов», — сказано на сайте ФНС.

Покупатель обязан исчислить и уплатить НДС, если:

продавца нет в перечне производителей кабельно-проводниковой продукции или в перечень производителей медных полуфабрикатов;

покупатель включен в перечень производителей кабельно-проводниковой продукции.

Списки есть в приказе Минпромторга и ФНС от 26.06.2025 № 3119/ЕД-7-3/561@ и в приказе от 26.06.2025 № 3120/ЕД-7-3/560@.