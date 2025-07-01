Мишустин рассказал, как будет бороться с бедностью населения

С 2026 года нуждающимся семьям с детьми пересчитают НДФЛ по ставке 6%, страховые пенсии будут индексировать дважды в год, а к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин во время стратегической сессии в правительстве рассказал, какие шаги принимают власти, чтобы снизить уровень бедности и увеличить реальные доходы россиян.

Для беременных и нуждающихся семей установили единое пособие. В 2024 году его получили 10 млн детей и 140 тыс. будущих мам. В 2025 году на проект выделили 1,8 трлн рублей. Также упростили правила оформления пособий: если семья уже получает выплаты на старших детей, то они будут без заявления приходить и на новорожденных. Об этом сказано в телеграм-канале кабмина.

С 2025 года в два раза выросли стандартные вычеты на второго и последующих детей. В год семьи могут сэкономить до 25 тыс. рублей. В июне 2026 года появится новая ежегодная выплата. Ее смогут получать работающие родители двух и более детей, если их доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума. НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.

С начала 2025 года страховые пенсии проиндексировали сначала на 7,3%, а потом еще на 9,5%. Возобновили индексацию для работающих пенсионеров, с 2026 года страховые выплаты будут индексировать два раза в год.

МРОТ с января 2025 года вырос на 16,5% — до 22 400 рублей, к 2030 году эту сумму планируют довести до 35 тыс.

Также работают программы бесплатного переобучения кадров: в 2024 году этим воспользовались 135 тыс. человек.