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Льготы для МСП

Власти вспомнили про необходимость господдержки малого и среднего бизнеса в моногородах

С подачи Минэкономразвития подходы к государственной поддержке моногородов поменяют. Теперь получателями льгот будут МСП, не учтенные в ранних программах. Поддержку предоставит Корпорация МСП.

01.07.2025 на совещании в Минэкономики обсудили новые механизмы господдержки моногородов с учетом текущей ситуации в экономике и на рынке труда.

Новыми получателями поддержки станут инвесторы-МСП, работающие в моногородах, не учтенные в ранних программах, или работающие в интересах малого и среднего бизнеса, сотрудничающего с градообразующими предприятиями.

Поддержку предоставят Корпорация МСП и МСП Банк в форме льготных кредитов и гарантий.

Условия по кредитам:

Размер ключевой ставки

Кредит на инвестиционные цели (до 200 млн, на 5 лет), ставка

Кредит на пополнение оборотных средств (до 50 млн, на 3 года), ставка

20%

7%

11%

19% и ниже

6%

10%

Средства из федерального бюджета доведут до Корпорации МСП: соответствующий проект распоряжения уже внесен в Правительство, говорит Минэк.

Корпорация МСП представила алгоритм отбора потенциальных получателей мер поддержки.

«В текущем году МСП из моногородов смогут привлечь порядка 200 млн рублей для своих предприятий, а до 2030 года финансовая поддержка такого бизнеса достигнет 18,3 млрд рублей. Мы рассчитываем, что льготное финансирование поможет предпринимателям моногородов чувствовать себя увереннее и успешно вести свою деятельность. Это должно стимулировать их, сохранять действующие и создавать новые рабочие места, привлекая на них местных жителей», — сообщил заместитель гендиректора Корпорации МСП Денис Солянников.

Параллельно продолжается работа по предварительному отбору проектов для поддержки.

Переход к новым принципам поддержки моногородов связан с актуализацией подходов к определению их статуса. Экономика таких территорий трансформируется: снижается монозависимость, развивается малый и средний бизнес, растет число рабочих мест. За последние годы в моногородах в три раза вырос бизнес, не связанный с градообразующими предприятиями, пишет Минэкономики.

Автор

Ольга Ульянова
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