Средняя ставка по вкладам на полгода упала ниже 18%

Топ-20 банков предлагают максимальную ставку по вкладам на три месяца в размере 20,5%, а минимальная ставка составляет 14,68% для депозитов на год.

За июнь 2025 года доходность по депозитам на шесть месяцев упала ниже 18% годовых.

Средний уровень ставки — 17,96%: это минимальное значение с сентября 2024 года. В топ-20 банков средняя ставка по депозитам на три месяца составляет 18,66%, а по годовому — 17,07%. Об этом сообщает маркетплейс «Финуслуги», пресс-релиз есть у «Клерка».

«Всего за этот год сильнее снизилась средняя ставка по полугодовым вкладам — на 3,93 п. п., по годовому депозиту — на 3,88 п. п., а по трехмесячному вкладу снижение составило 2,87 п. п. с начала 2025-го», — говорится в сообщении.

По данным на 1 июля 2025 года максимальная ставка в топ-20 банков по вкладам на три месяца составляет 20,5%, на полгода — 19%, а на год — 19,5%. Минимальные ставки составляют 17%, 16,33% и 14,68% соответственно.

Недавно мы писали, что к концу 2025 года ключевая ставка может упасть до 13-15%.