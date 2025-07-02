Центробанк исключил из реестра 86 кредитных потребительских кооперативов

После того как ЦБ установил дополнительные требования к кредитным кооперативам, недобросовестных практик стало меньше.

В первом квартале 2025 года на 6% сократилось число кредитных потребительских кооперативов (КПК): их осталось всего 1 247. Из реестра исключили 86 КПК, причем 45 за неоднократные нарушения законодательства.

«Существенно сократились случаи фиктивного наращивания количества пайщиков для получения права работать с материнским капиталом. Число КПК, работающих в этом сегменте, стабилизировалось», — сказано на сайте Центробанка.

Регулятору удалось добиться успеха после установления дополнительных требований к организациям и нового порядка ведения реестра кредитных кооперативов.

Объем выданных займов КПК начал снижаться: он приблизился к уровню 2020 года и составил 13 млрд рублей. 75% совокупного портфеля займов приходится на компании из топ-50.