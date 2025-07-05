💳 Одна карта — уже не норма: более половины россиян пользуются двумя и более дебетовыми картами
33% россиян имеют две дебетовых карты, 22% – три. Как минимум одна дебетовая карта есть у четверти опрошенных. Не имеют дебетовых карт всего 3% россиян. При этом 42% пользуются только одной картой, 40% – двумя и 12% – тремя.
Это данные аналитики МТС AdTech и МТС Банка, пресс-релиз есть у «Клерка».
В МТС Банке отмечают, что карты стали инструментом удобства: россияне научились распределять расходы между несколькими счетами.
Самые популярные системы лояльности банков – это:
кешбэк — им пользуется 78% россиян;
бесплатное обслуживание – 53%;
бонусные баллы – 43%;
повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам и скидки на товары и услуги партнеров — по 26% россиян.
Лидер по количеству дебетовых карт — Северо-Кавказский федеральный округ: в нем каждый третий житель имеет по три дебетовые карты.
Согласно данным опроса, дебетовыми картами чаще оплачивают продукты и лекарства, кредитными – электронику и мебель. Наличными расплачиваются за услуги медицинских организаций и услуги красоты и ухода.
Дебетовыми картами чаще всего оплачивают
Кредитными картами чаще всего оплачивают
Наличными деньгами чаще всего оплачивают
Продукты – 86%
Электронику – 23%
Медицину – 9%
Лекарственные препараты – 83%
Мебель – 21%
Услуги красоты и ухода – 9%
Товары для дома – 79%
Товары для дома – 13%
Аренду жилья – 7%
Одежду и обувь – 79%
Одежду и обувь – 13%
Лекарственные препараты – 7%
Косметику, средства для ухода и парфюмерию – 76%
Ювелирные изделия – 11%
Продукты – 6%
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