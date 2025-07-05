💳 Одна карта — уже не норма: более половины россиян пользуются двумя и более дебетовыми картами

Каждый второй россиянин (52%) управляет двумя и более дебетовыми картами. Они нужны для получения бонусов, кешбэка и разных способов платежей.

33% россиян имеют две дебетовых карты, 22% – три. Как минимум одна дебетовая карта есть у четверти опрошенных. Не имеют дебетовых карт всего 3% россиян. При этом 42% пользуются только одной картой, 40% – двумя и 12% – тремя.

Это данные аналитики МТС AdTech и МТС Банка, пресс-релиз есть у «Клерка».

В МТС Банке отмечают, что карты стали инструментом удобства: россияне научились распределять расходы между несколькими счетами.

Самые популярные системы лояльности банков – это: кешбэк — им пользуется 78% россиян;

бесплатное обслуживание – 53%;

бонусные баллы – 43%;

повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам и скидки на товары и услуги партнеров — по 26% россиян.

Лидер по количеству дебетовых карт — Северо-Кавказский федеральный округ: в нем каждый третий житель имеет по три дебетовые карты.

Согласно данным опроса, дебетовыми картами чаще оплачивают продукты и лекарства, кредитными – электронику и мебель. Наличными расплачиваются за услуги медицинских организаций и услуги красоты и ухода.