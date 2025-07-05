Выполнение рабочих задач напрямую зависит от размеров команды: итоги исследования 2025

Команды сотрудников численностью от 100 человек в среднем закрывают вовремя 75% задач.

Каждая пятая команда закрывает более 80% задач вовремя. Лучше всего с дедлайнами справляются крупные команды (от 100 человек) и небольшие коллективы (от 3 до 10 человек). При этом чаще всего задачи срываются из-за неясных приоритетов, внезапных срочных задач и большого объема работы.

Это данные российского таск-трекера Kaiten, пресс-релиз есть у «Клерка».

68% команд завершают в срок как минимум половину задач. У 19% доля выполненных вовремя задач превышает 80%. В то же время у 9% команд менее 30% задач закрываются в пределах установленного дедлайна.

Показатели различаются в зависимости от размера команды.

Размер команды Сколько задач выполняются в срок От 3 до 10 человек В среднем около 70% задач От 11 до 50 сотрудников 66% От 50 до 100 человек 65% От 100 человек В среднем завершается 75% задач

Выяснилось: чаще всего дедлайны нарушаются из-за размытых приоритетов (53%) — когда руководитель не дал четкого объяснения, какие задачи необходимо брать прямо сейчас, а какие могут подождать.

В числе причин нарушения дедлайнов также — внезапные срочные задачи, на которые приходится переключаться, игнорируя текущий план (47%) и слишком большой объем задач в принципе (44%). Кроме того, 31% отметили, что в команде часто меняется вектор работы из-за смены фокуса со стороны руководства, а еще 24% респондентов указали на долгие согласования, которые значительно увеличивают сроки выполнения.

«Исследование показало, что вовремя выполнять задачи мешают не только загрузка или численность команды. Главные барьеры — это организационные сбои: неясные приоритеты, внезапные “пожары”, постоянные смены фокуса. Такие проблемы сложно решить вручную — особенно при росте команды», — комментирует Денис Разнометов, гендиректор Kaiten.

Аналитика основана на обезличенных данных таск-трекера, собранных за первый квартал 2025 года. В выборку вошли рабочие процессы 3 092 команд численностью от 3 до 1 025 человек.