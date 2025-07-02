Миронов предлагает в два раза увеличить налоговый вычет для родителей и усыновителей

На первого ребенка стандартный налоговый вычет по НДФЛ хотят повысить в два раза. На детей-инвалидов предлагается установить вычет в размере 48 тысяч рублей.

2 июля 2025 года депутаты от «СРЗП» собираются внести в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета для родителей и усыновителей.

«Проектом федерального закона предлагается увеличение размеров налогового вычета в зависимости от количества детей и особенностей их статуса (ребенок-инвалид, учащийся и так далее)», — говорится в пояснительной записке.

Предусмотрены такие размеры налоговых вычетов:

2 800 рублей — на первого ребенка;

5 600 рублей — на второго;

12 тыс. рублей — на третьего;

24 тыс. — на четвертого и каждого последующего ребенка;

48 тыс. рублей — на каждого ребенка-инвалида, а также на учащихся очной формы, студентов, аспирантов и других категорий детей-инвалидов в возрасте до 24 лет.

Автор инициативы депутат Сергей Миронов заявил, что согласно опросам ВЦИОМ, идеальная модель семьи включает трех и более детей. Но из-за нехватки денег, дороговизны и отсутствия жилья россияне до последнего откладывают рождение первого ребенка. О втором и третьем они даже не мечтают, добавил Миронов.