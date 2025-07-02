ФНС уточнила порядок заполнения НДС-декларации

До внесения изменений в порядок заполнения рекомендуется использовать новый код.

Во II квартале 2025 года вступили в силу изменения в ст. 149 НК, напоминает УФНС.

По новым нормам освобождены от НДС работы подрядчика, выполняемые на основании договора строительного подряда, заключенного с физлицом в соответствии с законом о строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу (закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ).

Но порядок заполнения НДС-декларации, утвержденный приказом ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@ пока не предусматривает кода для такой операции.

Поэтому до внесения изменений в порядок заполнения можно писать в разделе 7 декларации НДС код операции «1011235 — операции, указанные в пп. 23.2 п. 3 ст. 149 НК».

Эти правила налоговики рекомендуют применять при заполнении декларации НДС за 2 квартал 2025 года, которую нужно сдать до 25 июля.

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