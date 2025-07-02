Селлеры маркетплейсов просят защиты от «патентных троллей»

«Патентные тролли» регистрируют товарные знаки на популярные товары, а потом требуют от селлеров компенсацию. Если им не заплатить, то маркетплейсы могут заблокировать карточки товаров.

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) попросила Федеральную антимонопольную службы (ФАС) на законодательном уровне определить понятие «патентного троллинга». Это позволит выработать механизм для защиты селлеров от недобросовестных участников рынка.

«Патентные тролли» занимаются тем, что массово регистрируют товарные знаки на популярные товары, у которых нет правообладателей. После чего они требуют от продавцов компенсаций — от 50 тыс. до нескольких миллионов рублей. Если селлеры отказываются, «тролли» доводят дело до блокировки товарных карточек. Об этом пишет «Коммерсант».

Маркетплейсы обязаны реагировать на все жалобы правообладателей. Если нарушение будет выявлено, то товар продавца заблокируют, а селлер потеряет доход и понесет убытки.

АПЭТ предложила пересмотреть политику торговых площадок таким образом, чтобы селлеры могли оспорить претензии правообладателей, но без остановки продаж. Также стоит аннулировать незаконно полученные патенты.