Чтобы применять взносы 7,6%, надо заниматься одной льготной деятельностью

Если организация МСП ведет деятельность исключительно в обрабатывающей сфере, это еще не значит, что у нее точно есть право на пониженные взносы 7,6%. Скорее всего – нет.

Дело в том, что для пониженных взносов доходы от основного обрабатывающего вида деятельности (по данным ЕГРЮЛ) должны составлять не менее 70%.

При этом основной код ОКВЭД должен входит в перечень, утвержденный распоряжением правительства от 11.12.2024 № 3689-р.

Если же компания занимается производством изделий из пластмасс (основной код 29.29.2) и мебели (код 31.02), то для права на льготу учитывают доход только по основному коду ОКВЭД.

Если этот доход меньше 70%, то права на пониженные взносы не будет.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.05.2025 № 03-15-05/47125.

Аналогичное разъяснение – в письме Минфина от 21.01.2025 № 03-15-06/4260.

Отметим, что льготного тарифа в 2025 году не будет, если нужный код ОКВЭД в качестве основного оформить в середине года. Об этом предупреждает Минфин в письмах от 01.04.2025 № 03-15-05/32331, от 05.03.2025 № 03-15-05/21495.

Значение имеет основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ на начало года.