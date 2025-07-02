⏳ До 3 июля нужно отправить уведомление по НДФЛ

Работодатели и иные налоговые агенты должны отчитаться за период с 23 по 30 июня 2025 года.

3 июля – крайний срок для отправки уведомления по НДФЛ, удержанному с доходов, выплаченных в период с 23 по 30 июня. Об этом напоминает региональное УФНС.

Код отчетного периода – 31/13. Заплатить указанные суммы НДФЛ нужно до 7 июля 2025 года.

Если к доходам применяют районные коэффициенты – используют два КБК:

182 1 01 02010 01 1000 110 – к НДФЛ по основным доходам (зарплата, договоры ГПХ);

182 1 01 02210 01 1000 110 – к НДФЛ в части оплаты труда, относящейся к установленным районным коэффициентам.

Отправить уведомление можно по ТКС, через «Личный кабинет налогоплательщика юрлица» или «Личный кабинет ИП». Если нет обязанности отправлять налоговую отчетность в электронном виде, можно подать уведомление на бумаге.

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