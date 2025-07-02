Компенсация расходов за оплату теплоснабжения на УСН идет в доход

Минфин разъяснил порядок учета на упрощенке компенсации расходов на оплату услуг по теплоснабжению.

В письме от 26.05.2025 № 03-11-11/51830 ведомство отмечает, что доходы, которые не нужно учитывать при определении налоговой базы, перечислены в ст. 251 НК.

Суммы компенсации расходов на оплату коммунальных услуг, в том числе по теплоснабжению, в ст. 251 не указаны. А значит, полученная сумма компенсации в полном объеме учитывается в доходах на упрощенке, указал Минфин.

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