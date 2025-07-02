Совфед одобрил упрощение правил продажи долей в ООО

Чтобы участники ООО могли быстрее продавать доли, новый закон позволит им самостоятельно принимать решение о том, кто будет покупателем.

2 июля 2025 года Совет Федерации одобрил правительственный закон, по которому участники ООО будут самостоятельно решать, кто выкупит долю в бизнесе.

Сейчас участники ООО могут воспользоваться преимущественным правом на покупку долей в уставном капитале компании. Рассматривать предложение о приобретении доли могут до 30 дней, и только после получения их письменного отказа эту долю можно продавать третьему лицу. Однако авторы закона считают это преимущество избыточным, если участники ООО и так согласны расширить состав.

Новый закон подразумевает, что преимущественное право можно будет дать одному, нескольким или всем участникам общества. Это возможно, если внести необходимые изменения в устав ООО с согласия всех его участников. Делать так или нет — каждое общество решит самостоятельно.

Изменения дадут участникам ООО больше свободы и позволят ускорить продажу долей, что важно в условиях спроса бизнеса на капитал.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее мы писали, что ООО станет гибче с 1 сентября 2025.