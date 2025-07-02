С 01.07.2025 справки по счетам и вкладам несовершеннолетних от 14 до 18 лет выдают их законным представителям

Уточнен перечень лиц, которым кредитные организации вправе выдавать справки по счетам и вкладам.

Федеральный закон от 24.06.2025 № 163-ФЗ внес изменения в ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» о банковской тайне.

Он предусматривает возможность выдачи кредитной организацией справок по счетам и вкладам несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет их законным представителям.

Основанием будут сведения о таких законных представителях в государственной информсистеме «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере», полученные банками по единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

Если в системе нет таких сведений, справку выдадут на основании свидетельства о рождении, или свидетельства об усыновлении/удочерении, акта органа опеки и попечительства о назначении попечителя.