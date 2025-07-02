🚜 Если фермер продаст сельхозоборудование или машину – он может потерять право на ЕСХН

Сельхозпроизводители могут применять ЕСХН, если профильный доход составляет не менее 70%. Если выручка от продажи оборудования превысит 30%, право на спецрежим будет утрачено.

Минфин разъяснил, как сельскохозяйственные товаропроизводители учитывают выручку от реализации сельхозоборудования и автомобиля в доходах в целях применения ЕСХН.

В письме от 23.05.2025 № 03-11-11/51207 ведомство напоминает, что сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются компании и ИП, производящие и реализующие сельхозпродукцию, если доля дохода от ее реализации и от оказания услуг сельхозпроизводителям не менее 70%.

Выручка от продажи сельхозоборудования или автомобиля в полном объеме идет в доход, но не считается профильной.

Соответственно, если доля такой выручки более 30% — фермер утратит статус сельскохозяйственного товаропроизводителя и право на применение ЕСХН.

При этом налогоплательщик, который по итогам года не соответствует условиям ЕСХН, считается утратившим право на ЕСХН с начала налогового периода, когда допущено нарушение, напоминает Минфин.