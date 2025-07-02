🚜 Если фермер продаст сельхозоборудование или машину – он может потерять право на ЕСХН
Минфин разъяснил, как сельскохозяйственные товаропроизводители учитывают выручку от реализации сельхозоборудования и автомобиля в доходах в целях применения ЕСХН.
В письме от 23.05.2025 № 03-11-11/51207 ведомство напоминает, что сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются компании и ИП, производящие и реализующие сельхозпродукцию, если доля дохода от ее реализации и от оказания услуг сельхозпроизводителям не менее 70%.
Выручка от продажи сельхозоборудования или автомобиля в полном объеме идет в доход, но не считается профильной.
Соответственно, если доля такой выручки более 30% — фермер утратит статус сельскохозяйственного товаропроизводителя и право на применение ЕСХН.
При этом налогоплательщик, который по итогам года не соответствует условиям ЕСХН, считается утратившим право на ЕСХН с начала налогового периода, когда допущено нарушение, напоминает Минфин.
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