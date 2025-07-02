🌲 🌳 Арендаторов леса хотят обязать заготавливать не меньше 70% древесины от объема, указанного в договоре
2 июля 2025 года депутаты Архангельского областного собрания внесли в Госдуму законопроект, по которому арендаторы лесных участков будут обязаны заготавливать не меньше 70% древесины от объема ее изъятия (он указан в договоре).
Сейчас многим региональным компаниям нужна древесина, но они не могут ее заготовить самостоятельно, поскольку все участки уже заняты арендаторами. При этом освоение расчетной лесосеки по договорам аренды в 2023 году составило только 56%.
Из-за дефицита предприятия не могут развиваться, создавать рабочие места и наращивать поступления в бюджет.
Чтобы решить эту проблему авторы законопроекта, предлагают ввести обязательные лимиты по заготовке древесины. Если предприниматели не будут выполнять условия, арендодатели смогут досрочно расторгнуть договор с ними.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.
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