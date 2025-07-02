Минфин списал долги по бюджетным кредитам первым трем регионам РФ

Региональным властям Алтайского и Ставропольского края, а также Республики Адыгея простили задолженность на сумму 15,6 млрд рублей.

Алтайскому, Ставропольскому краю и Адыгее списали задолженность по бюджетным кредитам на 15,6 млрд рублей.

«Списание осуществлено в объеме фактически направленных регионами средств на одобренные сферы, в том числе в 2024 году», — сказано на сайте Минфина.

Согласно распоряжению правительства от 12.06.2025 № 1538-р, регионам простят две трети задолженности по бюджетным кредитам.

Ранее мы писали, что с 2025 по 2028 год регионы смогут ежегодно сберечь больше 200 млрд рублей.