💾 За пользование электронными архивами будет плата 90 рублей в час

Если раньше для знакомства с редкими архивными документами россияне тратили время на поездки в крупные читальные залы, то теперь это можно сделать дистанционно.

Правительство определилось с размером платы за дистанционное пользование электронными архивными документами. Будет два тарифа: 90 рублей в час и 350 рублей в сутки.

Решение кабмина распространяется на документы Архивного фонда, у которых есть цифровые копии, пишет ТАСС.

Чтобы получить доступ к электронному архиву, нужно отправить заявку через государственную информационную систему удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним — ГИС УИАД. Эта система позволяет в реальном времени просматривать документы.

Доступ к справочно-поисковым системам будет бесплатным, однако пользователю нужно подтвержденная учетная запись на портале Госуслуги.

Ознакомиться с документами можно бесплатно в читальных залах архивов.