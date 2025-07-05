Налоговики назвали случаи, когда выгодно перейти на патент (ПСН)

На патентную систему налогообложения индивидуальный предприниматель может перейти только при определенных видах деятельности.

Среди них — розница, общепит, перевозки. Средняя численность работников должна быть не больше 15 человек, а доходы — до 60 млн рублей в год.

ПСН нельзя применять при торговле некоторыми маркированными товарами, при производстве и продаже изделий из драгметаллов, уточняет УФНС.

Патент заменяет НДФЛ и НДС. А налог на имущество за недвижимость, используемую для деятельности на патенте, надо платить только по кадастровой стоимости.

ИП на патенте платит страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент.

Уведомление об уменьшении патента можно подать в ИФНС в любое время, но лучше до оплаты патента — подчеркивают налоговики.

Налоговой декларации при патентной системе налогообложения нет.

Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года, подав заявление в ИФНС по месту жительства. Если работа планируется в другом регионе, то подавать заявление необходимо в инспекцию того региона, где будет деятельность. А при перевозках — туда, где будут заключены договоры.

Срок подачи заявления на патент — не позднее 10 рабочих дней до начала применения. Патент выдается через 5 рабочих дней. В нем будут указаны период действия патента, стоимость и срок оплаты.

Рассчитать стоимость патента можно в сервисе от ФНС «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».

Патент сроком до 6 месяцев оплачивается в течение срока его действия. А патент на 6-12 месяцев — двумя платежами: 1/3 в течение 90 календарных дней после начала действия патента и 2/3 в течение срока действия.