Налоговики назвали случаи, когда выгодно перейти на патент (ПСН)
Среди них — розница, общепит, перевозки. Средняя численность работников должна быть не больше 15 человек, а доходы — до 60 млн рублей в год.
ПСН нельзя применять при торговле некоторыми маркированными товарами, при производстве и продаже изделий из драгметаллов, уточняет УФНС.
Патент заменяет НДФЛ и НДС. А налог на имущество за недвижимость, используемую для деятельности на патенте, надо платить только по кадастровой стоимости.
ИП на патенте платит страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент.
Уведомление об уменьшении патента можно подать в ИФНС в любое время, но лучше до оплаты патента — подчеркивают налоговики.
Налоговой декларации при патентной системе налогообложения нет.
Получить патент можно на календарный год или на несколько месяцев в течение года, подав заявление в ИФНС по месту жительства. Если работа планируется в другом регионе, то подавать заявление необходимо в инспекцию того региона, где будет деятельность. А при перевозках — туда, где будут заключены договоры.
Срок подачи заявления на патент — не позднее 10 рабочих дней до начала применения. Патент выдается через 5 рабочих дней. В нем будут указаны период действия патента, стоимость и срок оплаты.
Рассчитать стоимость патента можно в сервисе от ФНС «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».
Патент сроком до 6 месяцев оплачивается в течение срока его действия. А патент на 6-12 месяцев — двумя платежами: 1/3 в течение 90 календарных дней после начала действия патента и 2/3 в течение срока действия.
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