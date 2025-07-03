Утильсбор с машин мощнее 160 л.с. для физлиц увеличат – Алиханов

Сейчас утилизационный сбор при ввозе автомобилей для личных нужд платят по льготной ставке.

Ставку утилизационного сбора для автомобилей с двигателем мощностью более 160 л.с., которые ввозят в Россию физлица для личных нужд, увеличат. О таких планах рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Утильсбор платят производители и импортеры за каждое произведенное или ввезенное в Россию ТС. Сейчас при ввозе физлицами автомобилей с двигателем до трех литров утильсбор платят по льготной ставке:

3,4 тыс. рублей — за новые машины возрастом до 3 лет;

5,2 тыс. — за автомобили с пробегом старше 3 лет.

«Мы в рамках стратегической сессии доложили председателю, как раз рассматривался автопром, о необходимости распространения утилизационного сбора на те автомобили, которые ввозятся физическими лицами, но в определенных сегментах, то есть 160 "лошадей" и выше, мы будем распространять на них тоже утилизационный сбор», — заявил Алиханов.

Эта мера поможет получить дополнительные источники доходов для финансирования программ поддержки спроса на автомобили. По оценке Минпромторга, речь идет о 40–60 млрд рублей.

Решение по частичному повышению утильсбора для физлиц планируется принять в ближайшее время, уточнил министр.